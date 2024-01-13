В Украине объявляли тревогу: Россия запускала ракеты из Каспия и атаковала "Кинжалами"

Россия на рассвете 13 января запустила ракеты из района Каспия. В частности, ракеты типа Х-101/555/55 из 6 истребителей Ту-95МС.

"Красной" вся Украина стала ориентировочно в 6:35 13 января, уже в 8:12 кое-где раздались отбои. Ориентировочно в 8:23 отбои прозвучали на всей территории страны.

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В Украине объявляли о тревоге

Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины ориентировочно в 6:35 14 января.



Воздушную тревогу объявили по всей Украине / Скриншот 24 Канала

Уже ориентировочно в 8:12 отбои прозвучали в Центре, кое-где на Севере и Юге Украины. Однако опасность оставалась для Запада и Востока.​​​ Уже в 8:23 и там раздались отбои.

Почему в Украине объявляли тревогу

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:54 сообщили о пусках ракет типа Х-101/555/55 из шести вражеских истребителей Ту-95МС.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 - 07:00 (13 января - 24 Канал),

– заявили военные.

Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили:

в 6:02 – ракетная опасность в Одесской, Николаевской и Херсонской области;

в 6:22 – под атакой Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Хмельницкая области.

Позже в Кропивницком услышали первые взрывы. Поэтому люди на территории всей Украины призывают соблюдать правила безопасности – пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

Что происходит в Украине

К сожалению, в 6:43 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете истребителя МиГ-31К России из аэродрома Саваслейка Нижегородской области.Отбой ракетной опасности по западным областям.Отбой ракетной опасности по всей территории Украины, кроме западных и Донецкой областей.Крылатые ракеты на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Они летят на Ивано-Франковск.Крылатая ракета приближается к Львову с восточного направления. Еще несколько крылатых ракет с севера летят во Львов.Крылатая ракета летит в направлении Львовской области. Люди во Львове и регионе призывали находиться в укрытиях.Скоростные ракеты летят в Черниговской и Житомирской областях. Вражеские "Кинжалы" Россия запустила с Севера.С Севера летят "Кинжалы" или другой тип ракет.Крылатые ракеты зафиксировали в Волынской, Тернопольской и Ровенской областях.Ракеты летели на Миргород Полтавской области.Две ракеты "Кинжал" летят в сторону Ровно.Новые пуски ракет "Кинжал" в направлении Днепра и Кривого Рога.Крылатые ракеты в Ровенской области сменили курс на Луцк. Находитесь в укрытиях.Ракета через Виннитчину на Староконстантинов.Миргород в укрытие.Ракеты летят через Хмельнитчину в Ровенскую область.с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.Группа крылатых ракет в сторону Ровно. По "Кинжалам" в сторону столицы – отбой угрозы.Ракеты в направлении Калиновки Винницкой области.Россия запустила "Кинжалы" на Киев.Несколько ракет летят в сторону Винницкой и Житомирской областей.. Россия вторично запустила ракеты "Кинжал".Пуск ракет "Кинжал" в сторону Днепра.Еще пуски Х-31П (2 ракеты) в сторону Бериславского района Херсонской области.Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К России с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.Ракеты через Херсонскую область, направление юго-западное.Ракета в Кировоградской области держит курс на Черкасскую. В Кропивницком услышали звуки взрывов.Ракета в направлении Кривого Рога.