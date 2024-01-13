В Украине объявляли тревогу: Россия запускала ракеты из Каспия и атаковала "Кинжалами"
Россия на рассвете 13 января запустила ракеты из района Каспия. В частности, ракеты типа Х-101/555/55 из 6 истребителей Ту-95МС.
"Красной" вся Украина стала ориентировочно в 6:35 13 января, уже в 8:12 кое-где раздались отбои. Ориентировочно в 8:23 отбои прозвучали на всей территории страны.
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В Украине объявляли о тревоге
Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины ориентировочно в 6:35 14 января.
Воздушную тревогу объявили по всей Украине / Скриншот 24 Канала
Уже ориентировочно в 8:12 отбои прозвучали в Центре, кое-где на Севере и Юге Украины. Однако опасность оставалась для Запада и Востока. Уже в 8:23 и там раздались отбои.
Почему в Украине объявляли тревогу
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:54 сообщили о пусках ракет типа Х-101/555/55 из шести вражеских истребителей Ту-95МС.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 - 07:00 (13 января - 24 Канал),
– заявили военные.
Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили:
- в 6:02 – ракетная опасность в Одесской, Николаевской и Херсонской области;
- в 6:22 – под атакой Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Хмельницкая области.
Позже в Кропивницком услышали первые взрывы. Поэтому люди на территории всей Украины призывают соблюдать правила безопасности – пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.Обратите внимание! К сожалению, в 6:43 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете истребителя МиГ-31К России из аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Он может атаковать ракетами "Кинжал" .
Что происходит в Украине8:23 Отбой ракетной опасности по западным областям. 8:14 Отбой ракетной опасности по всей территории Украины, кроме западных и Донецкой областей. 7:52 Крылатые ракеты на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Они летят на Ивано-Франковск. 7:46 Крылатая ракета приближается к Львову с восточного направления. Еще несколько крылатых ракет с севера летят во Львов. 7:43 Крылатая ракета летит в направлении Львовской области. Люди во Львове и регионе призывали находиться в укрытиях. 7:40 Скоростные ракеты летят в Черниговской и Житомирской областях. Вражеские "Кинжалы" Россия запустила с Севера. 7:38С Севера летят "Кинжалы" или другой тип ракет. 7:35 Крылатые ракеты зафиксировали в Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. 7:35 Ракеты летели на Миргород Полтавской области. 7:32 Две ракеты "Кинжал" летят в сторону Ровно. 7:27 Новые пуски ракет "Кинжал" в направлении Днепра и Кривого Рога. 7:26 Крылатые ракеты в Ровенской области сменили курс на Луцк. Находитесь в укрытиях. 7:22 Ракета через Виннитчину на Староконстантинов. 7:20 Миргород в укрытие. 7:19 Ракеты летят через Хмельнитчину в Ровенскую область. 7:18 Взлетел уже второй МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. 7:17 Группа крылатых ракет в сторону Ровно. По "Кинжалам" в сторону столицы – отбой угрозы. 7:16 Ракеты в направлении Калиновки Винницкой области. 7:11 Россия запустила "Кинжалы" на Киев. 7:09 Несколько ракет летят в сторону Винницкой и Житомирской областей. 7:00 В Днепре раздались взрывы. Россия вторично запустила ракеты "Кинжал". 6:54 Пуск ракет "Кинжал" в сторону Днепра. 6:48 Еще пуски Х-31П (2 ракеты) в сторону Бериславского района Херсонской области.6:43 Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К России с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.6:41 Ракеты через Херсонскую область, направление юго-западное.6:39 Ракета в Кировоградской области держит курс на Черкасскую. В Кропивницком услышали звуки взрывов.6:31 Ракета в направлении Кривого Рога.