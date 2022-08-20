Во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу: находитесь в безопасности
Из-за очередной угрозы вражеского обстрела во всех украинских областях начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу не объявили только во временно оккупированном россией Крыме.
Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, напоминает 24 канал. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибло много мирных украинцев.
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В Украине звучали сирены
Приблизительно в 01:40 в украинских областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Волынской области;
- Львовской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкой области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Черниговской области.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако там ее объявили еще 4 апреля, то есть 137 дней назад.
Обратите внимание, что во время воздушной тревоги не следует обнародовать адреса или фото и видео с мест вражеских обстрелов, если они, к сожалению, произойдут. Ведь это лишь помогает корректировать огонь россиянам, часто сознательно бьющим именно по жилым районам, чтобы вызвать панику у мирных жителей.
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Кратко о последних вражеских обстрелах
- Ранним утром 19 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Вражеские ракеты прилетели сразу в несколько районов города.
- Мэр Игорь Терехов рассказал, что также был "прилет" по инфраструктурному объекту. В результате этого там начался пожар.
- Позже стало известно, что оккупанты ударили по Харькову не менее 5 раз. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что атака разрушила вуз в Киевском районе города. К сожалению, охранница заведения погибла.
- Также ночью 19 августа россияне били по Николаеву. Оккупанты выпустили 2 ракеты С-300 в Черноморский университет имени Петра Могилы.
- Городской голова Александр Сенкевич рассказал, что этот вуз недавно также страдал от вражеских снарядов.
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