Во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу: находитесь в безопасности

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела во всех украинских областях начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу не объявили только во временно оккупированном россией Крыме.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, напоминает 24 канал. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибло много мирных украинцев.

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В Украине звучали сирены

Приблизительно в 01:40 в украинских областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Волынской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако там ее объявили еще 4 апреля, то есть 137 дней назад.

Обратите внимание, что во время воздушной тревоги не следует обнародовать адреса или фото и видео с мест вражеских обстрелов, если они, к сожалению, произойдут. Ведь это лишь помогает корректировать огонь россиянам, часто сознательно бьющим именно по жилым районам, чтобы вызвать панику у мирных жителей.

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Кратко о последних вражеских обстрелах

Ранним утром 19 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Вражеские ракеты прилетели сразу в несколько районов города.

Мэр Игорь Терехов рассказал, что также был "прилет" по инфраструктурному объекту. В результате этого там начался пожар.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по Харькову не менее 5 раз. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что атака разрушила вуз в Киевском районе города. К сожалению, охранница заведения погибла.

Также ночью 19 августа россияне били по Николаеву. Оккупанты выпустили 2 ракеты С-300 в Черноморский университет имени Петра Могилы.

Городской голова Александр Сенкевич рассказал, что этот вуз недавно также страдал от вражеских снарядов.

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Приблизительно в 02:20 воздушную тревогу отменили везде, кроме Луганщины и Никопольской общины Днепропетровщины.