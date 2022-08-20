Во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу: находитесь в безопасности

20 августа 2022 , 01:51
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Из-за очередной угрозы вражеского обстрела во всех украинских областях начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу не объявили только во временно оккупированном россией Крыме.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, напоминает 24 канал. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибло много мирных украинцев.

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В Украине звучали сирены

Приблизительно в 01:40 в украинских областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкой области;
  • Хмельницкой области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако там ее объявили еще 4 апреля, то есть 137 дней назад.

Обратите внимание, что во время воздушной тревоги не следует обнародовать адреса или фото и видео с мест вражеских обстрелов, если они, к сожалению, произойдут. Ведь это лишь помогает корректировать огонь россиянам, часто сознательно бьющим именно по жилым районам, чтобы вызвать панику у мирных жителей.

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Кратко о последних вражеских обстрелах

Важно! Приблизительно в 02:20 воздушную тревогу отменили везде, кроме Луганщины и Никопольской общины Днепропетровщины.

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Автор: Ольга Котів