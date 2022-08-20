У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, нагадує 24 канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів від початку повномасштабної війни вже загинули багато мирних українців.

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В Україні лунали сирени

Приблизно о 01:40 в українських областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Волинській області;

Львівській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Проте там її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 137 днів тому.

Зауважте, що під час повітряної тривоги не слід оприлюднювати адреси чи фото та відео з місць ворожих обстрілів, якщо вони, на жаль, стануться. Адже це лише допомагає коригувати вогонь росіянам, які часто свідомо гатять саме по житлових районах, щоб викликати паніку в мирних жителів.

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Коротко про останні ворожі обстріли

Рано-вранці 19 серпня росіяни вкотре обстріляли Харків. Ворожі ракети прилетіли одразу в кілька районів міста.

Мер Ігор Терехов розповів, що також був "приліт" по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок цього там розпочалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по Харкову щонайменше 5 разів. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що атака зруйнувала виш у Київському районі міста. На жаль, охоронниця закладу загинула.

Також вночі 19 серпня росіяни гатили по Миколаєву. Окупанти випустили 2 ракети С-300 у Чорноморський університет імені Петра Могили.

Міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що цей виш нещодавно також потерпав від ворожих снарядів.

Важливо! Приблизно о 02:20 повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Нікопольської громади Дніпропетровщини.

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