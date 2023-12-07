В большинстве областей Украины звучала воздушная тревога: была угроза пуска крылатых ракет

7 декабря 2023, 16:06
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В большинстве областей Украины днем 7 декабря была объявлена воздушная тревога. Защитники украинского неба предупреждали об опасности. Отбои начались по состоянию на 16:29.

Людей просили немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Где сообщают об угрозе

По состоянию на 16:15, об угрозе сообщали жителей таких областей:

  • Кировоградская;
  • Полтавская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Луганская.
Отбои начались в 16:29. По состоянию на 16:35 воздушная тревога объявлена только в Донецкой и Луганской областях.

Что говорят Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что фиксировали активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Есть угроза запуска крылатых ракет.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Угроза пусков крылатых ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой оперативно реагировать на тревоги. В эти дни – особенно.

Кроме того, украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. Оккупанты ведут активную информационную войну.

Автор: Мар'яна Бекало