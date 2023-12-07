В большинстве областей Украины звучала воздушная тревога: была угроза пуска крылатых ракет
В большинстве областей Украины днем 7 декабря была объявлена воздушная тревога. Защитники украинского неба предупреждали об опасности. Отбои начались по состоянию на 16:29.
Людей просили немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание США провалили голосование за помощь Украине: в ОП сказали, какие могут быть последствия
Где сообщают об угрозе
По состоянию на 16:15, об угрозе сообщали жителей таких областей:
- Кировоградская;
- Полтавская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Луганская.
Что говорят Воздушные силы
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что фиксировали активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Есть угроза запуска крылатых ракет.
Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Угроза пусков крылатых ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой оперативно реагировать на тревоги. В эти дни – особенно.
Кроме того, украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. Оккупанты ведут активную информационную войну.