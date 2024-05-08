В Бориславе в результате взрыва гранаты погиб мужчина: правоохранители устанавливают обстоятельства
На Львовщине в Бориславе в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Ему было 24 года.
Инцидент произошел в среду, 8 мая. Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Смотрите также В Китае в результате обвала шоссе погибли почти 40 человек: сеть всколыхнули жуткие кадры
На Львовщине из-за взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина
В городе Бориславе, что на Львовщине, в результате взрыва гранаты погиб молодой человек. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства.
В полиции Львовской области заявили, что событие произошло сегодня, 8 мая, в 20:50 на улице Ивасюка. В результате взрыва погиб 24-летний местный житель. Известно, что других людей в это время рядом не было.
Во Львовской области из-за взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина / Фото Национальная полиция
На месте работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции, а также специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Львовщины,
– заявили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Там добавили, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса. Также решают вопрос правовой квалификации события.
В Житомирской области в доме обнаружили погибшую семью: что известно
- В селе Полесское Коростенского района в частном доме обнаружили тела 3 членов семьи. Их нашли в четверг, 2 мая.
- Речь идет о телах двух родителей и их маленькой дочери.
- Известно, что полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства двух или более людей и малолетнего ребенка. Сейчас одной из версий происшествия является предположение, что мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство