В Брянске раздавались взрывы: оккупанты заявили о работе ПВО
В России снова заявляют об атаке беспилотных летательных аппаратов. Там уже успели обвинить в этом Украину.
Российское минобороны заявило, что над Брянской областью сбили дрон. Во вражеском оборонном ведомстве настаивают, что там работали силы противовоздушной обороны, передает 24 Канал.
Смотрите также Путин может напасть за 5 – 8 лет: Писториус призвал НАТО готовиться к "худшему сценарию"
Новая атака
По состоянию на 10:23 губернатор Брянской области сообщил о сбитии еще двух беспилотных летательных аппаратов над регионом. Он также отметил, что пострадавших нет.
Все необходимые службы работают на месте.
Пострадавших нет
В минобороны врага заявили, что говорится о дроне самолетного типа.
В то же время там также убеждают, что пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные службы.
В России заявили о работе ПВО / Фото из российских телеграмм-каналов
По информации губернатора Брянской области, над регионом сбили два БпЛА.
В российском минобороны поблагодарили подразделения ПВО за "отличную работу". К слову, в конце 2023 года из-за непрофессиональных действий операторов противовоздушной обороны России в Белгороде упала ракета.
10 февраля в России тоже заявляли о дронах над Брянском
- В России заявили, что в ночь на 10 февраля перехватили три украинских беспилотника. Якобы, дроны атаковали Брянскую область. По информации оккупантов, во время атаки применялись БпЛА самолетного типа. По крайней мере, об этом сообщило министерство обороны страны-агрессора.
- В Кремле сказали, что беспилотники якобы перехватила и уничтожила противовоздушная оборона.
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз вообще никак не реагировал на ситуацию. Вероятно, устал оправдываться и врать о "спокойствии в городе". Впрочем уже потом, после того, как атаку подтвердили в минобороны России, таки "прояснил" ситуацию коротким сообщением у себя в телераме, однако отметил о двух дронах.