В России снова заявляют об атаке беспилотных летательных аппаратов. Там уже успели обвинить в этом Украину.

Российское минобороны заявило, что над Брянской областью сбили дрон. Во вражеском оборонном ведомстве настаивают, что там работали силы противовоздушной обороны, передает 24 Канал.

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Новая атака

По состоянию на 10:23 губернатор Брянской области сообщил о сбитии еще двух беспилотных летательных аппаратов над регионом. Он также отметил, что пострадавших нет.

Все необходимые службы работают на месте.

Пострадавших нет

В минобороны врага заявили, что говорится о дроне самолетного типа.

В то же время там также убеждают, что пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные службы.



В России заявили о работе ПВО / Фото из российских телеграмм-каналов

По информации губернатора Брянской области, над регионом сбили два БпЛА.

В российском минобороны поблагодарили подразделения ПВО за "отличную работу". К слову, в конце 2023 года из-за непрофессиональных действий операторов противовоздушной обороны России в Белгороде упала ракета.

10 февраля в России тоже заявляли о дронах над Брянском