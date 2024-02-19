Російське міноборони заявило, що над Брянською областю збили дрон. У ворожому оборонному відомстві наполягають, що там працювали сили протиповітряної оборони, передає 24 Канал.
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Постраждалих немає
У міноборони ворога заявили, що мовиться про дрон літакового типу.
Водночас там також переконують, що постраждалих та руйнувань немає. На місці працювали оперативні служби.
У Росії заявили про роботу ППО / Фото із російських телеграм-каналів
За інформацією губернатора Брянської області, над регіоном збили два БпЛА.
У російському міноборони подякували підрозділам ППО за "відмінну роботу". До слова, наприкінці 2023 року через непрофесійні дії операторів протиповітряної оборони Росії у Бєлгороді впала ракета.
10 лютого у Росії теж заявляли про дрони над Брянськом
- У Росії заявили, що у ніч на 10 лютого перехопили три українські безпілотники. Нібито, дрони атакували Брянську область. За інформацією окупантів, під час атаки застосовувалися БпЛА літакового типу. Принаймні, про це повідомило міністерство оборони країни-агресора.
- У Кремлі сказали, що безпілотники нібито перехопила та знищила протиповітряна оборона.
- Губернатор Брянської області Олександр Богомаз узагалі ніяк не реагував на ситуацію. Імовірно, втомився виправдовуватись і брехати про "спокій в місті". Втім уже згодом, після того, як атаку підтвердили у міноборони Росії, таки "прояснив" ситуацію коротким повідомленням у себе в телерамі, однак зазначив про два дрони.