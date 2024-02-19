Російське міноборони заявило, що над Брянською областю збили дрон. У ворожому оборонному відомстві наполягають, що там працювали сили протиповітряної оборони, передає 24 Канал.

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Постраждалих немає

У міноборони ворога заявили, що мовиться про дрон літакового типу.

Водночас там також переконують, що постраждалих та руйнувань немає. На місці працювали оперативні служби.



У Росії заявили про роботу ППО / Фото із російських телеграм-каналів

За інформацією губернатора Брянської області, над регіоном збили два БпЛА.

У російському міноборони подякували підрозділам ППО за "відмінну роботу". До слова, наприкінці 2023 року через непрофесійні дії операторів протиповітряної оборони Росії у Бєлгороді впала ракета.

10 лютого у Росії теж заявляли про дрони над Брянськом