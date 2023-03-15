В Брянске депутаты хотели включить расходы на ПВО в коммуналку, но что-то пошло не так
В Брянской области России депутаты придумали, что будет хорошей идеей включить расходы на ПВО в коммуналку. Однако потом сказали, что они ни к чему и быстро "переобулись".
Так, депутаты Брянской областной думы предложили включить часть расходов на ПВО в коммунальные платежи жителей этого российского региона. Однако, когда это получило огласку в СМИ, быстренько нашли кучу оправданий.
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Подробности инцидента
10 марта на сайте Брянской областной думы появился отчет по итогам последнего совещания комитета думы по жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, на сайте говорилось, что депутаты рассмотрели "инициативу" члена госдумы Андрея Картаполова и предложили "проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак".
Расходы на ПВО хотели добавить в коммуналку граждан / Скриншот с сайта
Однако позже, когда эта новость разнеслась СМИ, текст отчета быстро отредактировали, а журналистов обвинили в дезинформации. И тут чиновники Брянщины узнали такую замечательную вещь, как вебархив. Ведь копия оригинального текста осталась в вебархиве – это доказательство того, что такая информация на сайте действительно была.
Тогда они заявили, что их сайт якобы взломали хакеры и страница с отчетом о встрече вообще перестала открываться.
Жителей Брянска пытаются запугать украинскими дронами и ДРГ
- 2 марта в России заявили, что в область якобы проникла украинская ДРГ и обстреляла школьный автобус с детьми. Затем школьный автобус куда-то скрылся и появился автомобиль. На "фотодоказательствах" показали побитый старый автомобиль без следов каких-либо обстрелов и крови, которые, очевидно, должны были бы быть. Поскольку, по версии российской пропаганды, якобы были жертвы и раненые.
- При этом в России заявили, что "прогнали ДРГ" за пределы России и после этого накрыли артиллерией.
- 3 марта местные жители услышали взрывы возле аэропорта Брянска, неподалеку начался пожар. Оккупанты заявили о ПВО и "сбивании украинского дрона". Однако потом появилась информация о том, что "звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер".