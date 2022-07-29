Возле воинской части в Брянском районе произошел очередной "хлопок"
Жители Брянска и дальше не могут спать спокойно – в очередной раз проснулись от звуков взрывов. О "хлопке" на этот раз сообщили возле воинской части.
В местной воинской части выбило окна
Местные жители в телеграм каналах уже опубликовали фото и видео, где видны клубы дыма. Очевидцы сообщают о звуках взрывов. Ранее "хлопок" подвезли на железную дорогу в брянской области.
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"Климово. Сообщается, что в воинской части выбило окна!", – жалуются россияне.
"Жители Климового сегодня очнулись от звуков хлопка", – пишут местные телеграм-каналы.
Также в местных пабликах уже написали о якобы обстреле ВСУ пограничных районов Брянской области.
Климово – снаряды упали возле воинской части. Второе – село Курковичи (находится в Стародубском районе). Третье – Клинцы,
– говорится в сообщении.
россияне пишут, что было не менее 10 "прилетов".
Официально власти традиционно не прокомментировали ни звуки взрывов, ни "прилеты".
К слову, карма срабатывает с россиянами почти моментально. Да, недавно россия выпускает ракеты по Харькову из своего Белгорода, но они не долетели и разорвались на территории их области. Потому кого как не себя винить в "хлопке".
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