Прохожий забрал к себе переночевать: нашелся 11-летний мальчик, пропавший в Броварах
Источник:полиция Киевской области
Полицейские Киевской области разыскали 11-летнего Александра из Броваров. Мальчик пошел гулять и не вернулся.
К счастью, школьник не стал жертвой преступления. Его здоровым и невредимым вернули родителям.
Интересно В США подросток спас автобус от ДТП, когда водитель потеряла сознание: момент попал на видео
Пропавшего школьника нашли
На розыск парня оперативно привлекли подразделения полиции Киевщины, в частности:
- личный состав Броварского управления полиции,
- сотрудников уголовного розыска,
- ювенальных полицейских,
- работников группы реагирования патрульной полиции
В течение всей ночи правоохранители не прекращали поиски ребенка.
Мальчик пошел гулять и пропал / Фото полиции Киевской области
Как выяснилось, небезразличный гражданин заметил мальчика на улице в темное время суток. Мужчина забрал его к себе переночевать и впоследствии сообщил в полицию. Жертвой преступления Александр не стал,
– рассказали в полиции Киевщины.
Правоохранители еще раз призвали взрослых в случае исчезновения детей не медлить, а сразу сообщать об этом полиции.
К счастью, ребенка нашли правоохранители / Фото полиции Киевской области