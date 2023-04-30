Прохожий забрал к себе переночевать: нашелся 11-летний мальчик, пропавший в Броварах

Полицейские Киевской области разыскали 11-летнего Александра из Броваров. Мальчик пошел гулять и не вернулся.

К счастью, школьник не стал жертвой преступления. Его здоровым и невредимым вернули родителям.

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Пропавшего школьника нашли

На розыск парня оперативно привлекли подразделения полиции Киевщины, в частности:

личный состав Броварского управления полиции,

сотрудников уголовного розыска,

ювенальных полицейских,

работников группы реагирования патрульной полиции

В течение всей ночи правоохранители не прекращали поиски ребенка.



Мальчик пошел гулять и пропал / Фото полиции Киевской области

Как выяснилось, небезразличный гражданин заметил мальчика на улице в темное время суток. Мужчина забрал его к себе переночевать и впоследствии сообщил в полицию. Жертвой преступления Александр не стал,

– рассказали в полиции Киевщины.

Правоохранители еще раз призвали взрослых в случае исчезновения детей не медлить, а сразу сообщать об этом полиции.

Отец мальчика обратился в полицию 28 апреля в 22:36. Он рассказал, что его малолетний сын около 19.00 пошел гулять в Броварах и не вернулся.



К счастью, ребенка нашли правоохранители / Фото полиции Киевской области