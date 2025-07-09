В Броварах есть пострадавшая в результате российской атаки, в Требухове вспыхнул пожар
- В Броварах пострадала женщина 1980 года рождения в результате вражеской атаки.
- В Требухове произошло значительное возгорание.
Россия атаковала Киевскую область в ночь на 9 июля. В результате вражеского обстрела есть пострадавшая. Также произошло значительное возгорание.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.
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Какие последствия атаки на Бровары 9 июля
Мэр констатировал, что агрессор каждую ночь атакует Киевскую область десятками дронов, "Шахедов" и другими средствами поражения.
К сожалению, в результате обстрела 9 июля в Броварах пострадала женщина 1980 года рождения. С травмой грудной клетки ее госпитализировали в местную больницу. Сейчас оказывают всю необходимую помощь.
Также Сапожко отметил, что 04:15 поступило сообщение о значительном возгорании в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий в Требухове.️ По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших. На месте еще работают пожарные и коммунальные службы.
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Последствия атаки на Киевщину / Фото из телеграма Сапожко