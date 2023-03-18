Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции третьего ранга Андрей Небитов. Также он опубликовал фото и видео с места преступления.

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Молодой человек пытался изнасиловать девушку в туалете

В торговом центре Броваров ранее судимый молодой человек 18 марта ворвался в женский туалет. В одной из кабинок злоумышленник напал на женщину, угрожал ножом и пытался ее изнасиловать.



Злоумышленника удалось задержать / Фото Андрея Небитова

Довести позорное намерение до конца нападавший не смог. Подонок испугался женщины, которая зашла в туалет следом и попытался убежать,

– отметил Небитов.

По его словам, работники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию.



Молодой человек пытался изнасиловать девушку в туалете / Фото Андрея Небитова

"Мы задержали обидчика и поместили в изолятор временного содержания. За покушение на изнасилование мерзавцу грозит до 5 лет лишения свободы. Искренне благодарны гражданам за неравнодушие и своевременное сообщение о преступлении в полицию", – подытожил правоохранитель.

Правоохранители задержали злоумышленника: видео

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