Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, генерал поліції третього рангу Андрій Нєбитов. Також він опублікував фото та відео з місця злочину.

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Молодик намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні

У торговельному центрі Броварів раніше засуджений молодик 18 березня увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок зловмисник напав на жінку, погрожував ножем та намагався вчинити сексуальне насильство.



Зловмисника вдалося затримати / Фото Андрія Нєбитова

Довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Покидьок злякався жінки, яка зайшла у вбиральню слідом і спробував втекти,

– зазначив Нєбитов.

За його словами, працівники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію.



Молодик намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні / Фото Андрія Нєбитова

"Ми затримали кривдника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За замах на зґвалтування мерзотнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Щиро вдячні громадянам за небайдужість та своєчасне повідомлення про злочин до поліції", – підсумував правоохоронець.

Правоохоронці затримали зловмисника: відео

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