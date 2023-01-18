В МВД рассказали о вертолете и пилотах, потерпевших катастрофу в Броварах
18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. В результате падения погибло руководство Министерства внутренних дел. В том числе и глава ведомства Денис Монастырский.
Вертолет, потерпевший крушение, был передан Украине от наших союзников и партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Вертолетом управляли высококлассные пилоты
Он отметил, что этот вертолет использовался Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Руководившие им летчики были пилотами высшего класса. Они неоднократно летали в частности в горячие точки,
– сообщил советник.
Вадим Денисенко подчеркнул, что сейчас будут проверяться все версии авиакатастрофы и по результатам расследования будут делаться выводы.
ГСЧС получила вертолет от Франции
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что вертолет Super Puma, на борту которого находилось руководство МВД, украинские спасатели получили от Франции в рамках межправительственного соглашения.
Также он отметил, что украинские силовые ведомства имеют свои вертолеты, а ГСЧС – даже самолеты.
Игнат подчеркнул, что для расследования причин падения вертолета будет создана государственная комиссия, в которую войдут авиационные специалисты.
По его словам, на формирование и работу комиссии понадобится не менее нескольких недель.
"Техническое исследование занимает определенное время. В частности, в воздушных силах есть летающая авиационно-техническая лаборатория, которая имеет своих специалистов, выезжающих на место происшествия, и они по крупицам собирают вертолет из того, что осталось. Это довольно длительный процесс", - отметил Юрий Игнат.
Авиакатастрофа в Броварах: последние новости
- Известно, что на борту вертолета было 9 человек. В Офисе Президента сообщили, что Денис Монастырский и руководство МВД летели в командировку в одну из горячих точек. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что вертолет упал около 8:20. на борту находились 3 члена экипажа службы и 6 членов оперативной группы МВД, включая Дениса Монастырского.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что авиакатастрофа произошла вблизи детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета вспыхнул пожар. От мощного взрыва разрушения получили помещение садика и один из близлежащих домов. Дети, работники садика и жители близлежащих домов оперативно эвакуированы.
- Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что возбуждено уголовное дело о трагедии в Броварах. Также он призвал очевидцев, которые видели падение вертолета, обратиться к стражам порядка и рассказать обо всем, что видели.