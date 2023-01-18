Вертолет кружил, горел и полетел в сторону, – очевидец о катастрофе в Броварах

18 января 2023, 12:59
Читати новину українською

Источник:

Суспільне

Утром 18 января в Броварах на Киевщине разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство МВД.

Местные жители рассказывают о первых минутах авиакатастрофы в Броварах. Как все было – читайте дальше.

Читайте также Погибло руководство МВД: все, что известно об авиакатастрофе в Броварах

Очевидцы об авиакатастрофе в Броварах

Журналистам Суспільного местная жительница рассказала, что видела как вертолет некоторое время кружил в небе.

Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажное,
– рассказала женщина.

Рассказ женщины об авиакатастрофе в Броварах: смотрите видео

Что известно о трагедии в Броварах: главные новости

  • Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что авиакатастрофа произошла около 08:10 вблизи детского сада на улице Петлюры. От мощного взрыва разрушение получил также один из ближайших домов.
  • В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
  • В Офисе Президента сообщили, что Денис Монастырский и руководство МВД летели в командировку в одну из горячих точек.
  • Сейчас известно о гибели 15 человек. Среди жертв – 3 детей. Также 25 пострадавших попали в больницы, среди которых 10 детей.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что упавший вертолет принадлежит ГСЧС. По предварительной информации, во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки где и остановился.
  • Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сейчас следствие рассматривает все возможные версии, в том числе среди них и версия о том, что пилот не справился с управлением из-за сильного тумана. В Кабмине по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создана специальная группа для расследования обстоятельств падения вертолета.

Автор: Дарина Жданович