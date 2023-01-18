Вертолет кружил, горел и полетел в сторону, – очевидец о катастрофе в Броварах
18 января 2023, 12:59Читати новину українською
Источник:Суспільне
Утром 18 января в Броварах на Киевщине разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство МВД.
Местные жители рассказывают о первых минутах авиакатастрофы в Броварах. Как все было – читайте дальше.
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Очевидцы об авиакатастрофе в Броварах
Журналистам Суспільного местная жительница рассказала, что видела как вертолет некоторое время кружил в небе.
Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажное,
– рассказала женщина.
Рассказ женщины об авиакатастрофе в Броварах: смотрите видео
Что известно о трагедии в Броварах: главные новости
- Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что авиакатастрофа произошла около 08:10 вблизи детского сада на улице Петлюры. От мощного взрыва разрушение получил также один из ближайших домов.
- В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- В Офисе Президента сообщили, что Денис Монастырский и руководство МВД летели в командировку в одну из горячих точек.
- Сейчас известно о гибели 15 человек. Среди жертв – 3 детей. Также 25 пострадавших попали в больницы, среди которых 10 детей.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что упавший вертолет принадлежит ГСЧС. По предварительной информации, во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки где и остановился.
- Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сейчас следствие рассматривает все возможные версии, в том числе среди них и версия о том, что пилот не справился с управлением из-за сильного тумана. В Кабмине по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создана специальная группа для расследования обстоятельств падения вертолета.