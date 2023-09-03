"В Украину поезжай – там постреляй": в Бурятии 40 местных устроили перестрелку с полицейскими

В России что ни день, то новые приключения. В этот раз в Бурятии более 40 местных устроили перестрелку с полицейскими. Яблоком раздора стал нефрит.

Правоохранители обнаружили незаконную добычу нефрита. Браконьеры открыли огонь по правоохранителям и бросали камни. Детали рассказали российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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В ответ правоохранители начали угрожать открыть огонь. В ответ браконьеры посоветовали полицейским ехать в Украину и там пострелять.

Всего удалось задержать 27 браконьеров.

В Бурятии произошла масштабная потасовка: смотрите видео из сети

В России подрались в очереди в столовую

В России драки – не редкость, а образ жизни. Недавно в Иркутской области на Ковыктинском месторождении подрались три сотни человек. Причиной стало то, что они не смогли поделиться местом в очереди в столовую. Схватка произошла между гражданами Киргизии и Таджикистана, которые, очевидно, приехали в Россию на заработки.

После столкновений в больницу с травмами головы и ушибами доставили 9 человек – по мнению следователей, именно они принимали самое активное участие в драке,

– говорится в сообщении.

Что ж, у России и цивилизации нет ничего общего.