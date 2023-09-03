Правоохоронці виявили незаконне видобування нефриту. Браконьєри відкрили вогонь по правоохоронцях та кидали камені. Деталі розповіли російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У відповідь правоохоронці почали погрожувати відкрити вогонь. У відповідь браконьєри порадили поліцейським їхати в Україну й "там постріляти".

Загалом вдалося затримати 27 браконьєрів.

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У Росії побилися в черзі до їдальні

У Росії бійки – не рідкість, а стиль життя. Нещодавно в Іркутській області на Ковиктинському родовищі побилися три сотні людей. Причиною стало те, що вони не змогли поділитися місця у черзі в їдальню. Сутичка сталася між громадяни Киргизії і Таджикистану, які, вочевидь, приїхали до Росії на заробітки.

Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб – на думку слідчих, саме вони брали найактивнішу участь у бійці,

– мовиться у повідомленні.

Що ж, Росія й цивілізація не мають нічого спільного.