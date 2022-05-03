В центре Белгорода снова "хлопало": эпическое видео

В российском Белгороде второй день подряд что-то "хлопает". Звуки, похожие на взрыв, были слышны в центре российского города, недалеко от границы с Украиной.

Пропагандисты сообщили о звуке средней силы

О взрыве в Белгороде ночью 3 мая сообщили российские пропагандистские СМИ. Они в полночь заявили о громком звуке от взрыва в центре Белгорода.

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Пропагандисты оценили звук взрыва, назвав его средней силы.

О "хлопках" в Белгороде свидетельствуют и видео россиян из социальных сетей. Их услышали жители города, а также на машинах сработала сигнализация.

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По предварительным данным, следы работы противовоздушной обороны в небе не заметили.

Звук вероятного взрыва в Белгороде

Неспокойная ночь возле Москвы

В России уже которую ночь происходит что-то странное. Ночью 3 мая неподалеку от столицы России вспыхнул масштабный пожар. Загорелся склад площадью 35 тысяч квадратных метров.

На складе, где якобы хранили бумаги, в результате пожара провалилась крыша. Хотя пожарные смогли локализовать возгорание, пожар разрушил все.

В Белгороде слышали взрывы и раньше

В ночь на 2 мая в российском Белгороде также слышали звуки, похожие на взрывы. Кроме того, россияне публиковали в соцсетях видео какого-нибудь сияния в небе.

Тогда местные власти подтвердили два разрыва и заявили об отсутствии разрушений.

В Белгороде было неспокойно и раньше. 1 апреля в Белгороде произошел пожар, в результате чего горели резервуары с топливом. Это привело к панике среди россиян и люди выстаивали длинные очереди, чтобы заправить свои машины топливом.

В тот же день в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами. В конце апреля в Белгороде две ночи подряд слышали какие-то взрывы. Местные власти все списали на противовоздушную оборону.

Взрывы и пожары продолжились в мае. В Белгородской области 1 мая вспыхнул объект, принадлежащий министерству обороны России. Впоследствии стало известно, что пожар произошел на военных складах в Томаровке.

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