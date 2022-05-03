Пропагандисти повідомили про звук середньої сили
Про вибух у Бєлгороді вночі 3-го травня повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Вони опівночі заявили про гучний звук від вибуху в центрі Бєлгорода.
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Пропагандисти оцінили звук вибуху, назвавши його середньої сили.
Про "хлопки" в Бєлгороді свідчать і відео росіян із соціальних мереж. Їх почули жителі міста, а також на автівках спрацювала сигналізація.
У Бєлгороді спрацювали сигналізації на багатьох автівках – відео
За попередніми даними, слідів роботи протиповітряної оборони в небі не помітили.
Звук ймовірного вибуху в Бєлгороді – відео
Неспокійна ніч поблизу Москви
- У Росії вже котру ніч відбувається щось дивне. Вночі 3-го травня неподалік від столиці Росії спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад площею 35 тисяч квадратних метрів.
- На складі, де начебто зберігали папери, внаслідок пожежі провалився дах. Хоча пожежники змогли локалізувати займання, пожежа зруйнувала все.
У Бєлгороді чули вибухи й раніше
У ніч на 2 травня у російському Бєлгороді також чули звуки, які схожі на вибухи. Окрім того, росіяни публікували у соцмережах відео якогось сяйва у небі.
Тоді місцева влада підтвердила два розриви та заявили про відсутність руйнувань.
У Бєлгороді було неспокійно і раніше. 1-го квітня у Бєлгороді сталася пожежа, внаслідок чого горіли резервуари з паливом. Це призвело до паніки серед росіян і люди вистоювали довгі черги, щоб заправити свої автівки паливом.
У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами. Наприкінці квітня у Бєлгороді дві ночі поспіль чули якісь вибухи. Місцева влада все списала на протиповітряну оборону.
Вибухи та пожежі продовжилися у травні. У Бєлгородській області 1 травня спалахнув об'єкт, який належить міністерству оборони Росії. Згодом стало відомо, що пожежа сталася на військових складах у Томаровці.
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