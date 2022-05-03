Пропагандисти повідомили про звук середньої сили

Про вибух у Бєлгороді вночі 3-го травня повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Вони опівночі заявили про гучний звук від вибуху в центрі Бєлгорода.

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Пропагандисти оцінили звук вибуху, назвавши його середньої сили.

Про "хлопки" в Бєлгороді свідчать і відео росіян із соціальних мереж. Їх почули жителі міста, а також на автівках спрацювала сигналізація.

У Бєлгороді спрацювали сигналізації на багатьох автівках – відео

За попередніми даними, слідів роботи протиповітряної оборони в небі не помітили.

Звук ймовірного вибуху в Бєлгороді – відео

Неспокійна ніч поблизу Москви

У Росії вже котру ніч відбувається щось дивне. Вночі 3-го травня неподалік від столиці Росії спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад площею 35 тисяч квадратних метрів.

На складі, де начебто зберігали папери, внаслідок пожежі провалився дах. Хоча пожежники змогли локалізувати займання, пожежа зруйнувала все.

У Бєлгороді чули вибухи й раніше

У ніч на 2 травня у російському Бєлгороді також чули звуки, які схожі на вибухи. Окрім того, росіяни публікували у соцмережах відео якогось сяйва у небі.

Тоді місцева влада підтвердила два розриви та заявили про відсутність руйнувань.

У Бєлгороді було неспокійно і раніше. 1-го квітня у Бєлгороді сталася пожежа, внаслідок чого горіли резервуари з паливом. Це призвело до паніки серед росіян і люди вистоювали довгі черги, щоб заправити свої автівки паливом.

У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами. Наприкінці квітня у Бєлгороді дві ночі поспіль чули якісь вибухи. Місцева влада все списала на протиповітряну оборону.

Вибухи та пожежі продовжилися у травні. У Бєлгородській області 1 травня спалахнув об'єкт, який належить міністерству оборони Росії. Згодом стало відомо, що пожежа сталася на військових складах у Томаровці.

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