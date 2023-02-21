В центре Москвы вспыхнул мощный пожар в отеле: люди из окон умоляют о помощи

В центре Москве произошел пожар – загорелась 16-этажная гостиница "Москабельмет". Известно о пострадавших, среди них – дети. Люди просто из окон просят о помощи.

Отель расположен на Международной улице. Российские СМИ сообщают, что одного взрослого и троих детей удалось спасти. На месте работают пожарные и спасатели.

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Причина пожара – поджог

Относительно причин пожара предварительно сообщали, что постоялец поджег вещи. Впоследствии в экстренных службах констатировали, что причиной пожара в центре Москвы был поджог.

"Горит пятый этаж 16-этажного здания на Международной улице в центре Москвы. Проводится эвакуация", – цитируют РосСМИ экстренные службы.

Заметим, что в здании расположены также офисы.

Люди из окон просят о помощи: видео

Что известно о пострадавших

Впоследствии СМИ, ссылаясь на медиков, сообщили, что в результате пожара пострадали по меньшей мере пять человек, среди них – ребенок.

Спасатели отчитались, что во время пожара в доме в центре Москвы спасены 11 человек, 7 из них – детей.

Обратите внимание! В России продолжается сезон пожаров и взрывов. Недавно взрыв прогремел в Самарской области в одном из цехов Чапаевского механического завода. Именно там производят детонаторы и взрывчатку.

14 февраля в России загорелся автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса. В то же время, есть подозрения, что горело именно в Научно-исследовательском институте точных приборов. На месте инцидента слышали взрывы.