В Киевской и части областей – воздушная тревога: россияне атакуют "Шахедами"
Вечером 12 октября российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области, Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину, Ударные БпЛА в Сумской области движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области, пишут защитники неба. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Сумской области. Отмечены пуски БпЛА типа “Shahed” из Курска,
– пишут защитники неба.
– сообщают в Воздушных силах.
Актуальное движение "Шахедов"
Где сейчас вражеские дроны
– пишут мониторинговые каналы.
Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области,
Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину,
Ударные БпЛА в Сумской области движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области, пишут защитники неба.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Сумской области.
Отмечены пуски БпЛА типа “Shahed” из Курска,