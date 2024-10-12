В Киевской и части областей – воздушная тревога: россияне атакуют "Шахедами"

12 октября 2024, 20:22
Читати новину українською
Автор: Маргарита Волошина

Вечером 12 октября российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Какую тактику может выбрать Россия для обстрелов зимой

20:51, 12 октября

Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области,
– пишут защитники неба.

20:42, 12 октября

Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину,
– сообщают в Воздушных силах.

20:33, 12 октября

Актуальное движение "Шахедов"

  • БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
  • БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
20:30, 12 октября

19:50, 12 октября

Где сейчас вражеские дроны

  • Ударные БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
  • Ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород
19:30, 12 октября

Ударные БпЛА в Сумской области движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области, пишут защитники неба.

19:18, 12 октября

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Сумской области.

18:58, 12 октября

Отмечены пуски БпЛА типа “Shahed” из Курска,
– пишут мониторинговые каналы.