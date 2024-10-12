В Киевской и части областей – воздушная тревога: россияне атакуют "Шахедами"

Вечером 12 октября российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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