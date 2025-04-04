Логика экономической войны Трампа против всего мира

США вводят пошлины в отношении практически всех государств мира. При этом под наибольший удар попадают развивающиеся государства и давние политические партнеры Вашингтона: ЕС, Япония, Южная Корея и даже Тайвань. Но в списке нет, например, России (хотя базовые 10%, видимо, введут). Нелогично? Да.

Суть не в вопросах мировой торговли, а логике многополярного мира и формированию собственной зоны влияния. Давайте разбираться вместе. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

К теме Экономические взгляды Трампа – как в 18 веке: кто под наибольшей угрозой: кто под наибольшей угрозой

Фон для американской внешней политики

Для начала тезисно повторю рамки, в которых сегодня действует американская внешняя политика.

1. Ключевым соперником на геополитическом поле США воспринимают Китай. Только Китай. При этом оба государства на сегодня взаимозависимы – они являются ключевыми торговыми партнерами:

есть сферы, где американская экономика не обойдется без китайских поставок;

есть направления, где китайским производителям невозможно будет развиваться без импорта из США.

2. Идет трансформация мировой экономики. С одной стороны резко возрастает значимость владения знаниями и технологиями, с другой – есть необходимость в создании новой производственной базы (на новом технологическом уровне). В рамках этого процесса государства мира делятся на 3 группы:

ядро (имеют технологии и производственную базу),

полупериферия (культура производства на чужих технологиях),

периферия – все остальное.

Причем для периферии вариантов развития не остается – даже вариант продажи "дешевой рабочей силы" перестает быть механизмом экономического рывка.

3. Вышеперечисленные процессы ведут к трансформации мировой политической системы. Точнее, ее деконструкции. Здесь есть несколько вариантов поведения. Для геополитических лидеров (или претендентов на лидерство) выбор состоит из двух опций:

либо пытаться аккумулировать ресурсы, оптимизировать расходы, не обращая внимание на ограничения старой системы, а чаще всего целенаправленно разрушая их;

либо, наоборот, максимально долго использовать возможности старой системы для своего усиления, не создавая при этом лишних точек напряженности в отношении других государств.

Китай пока что выбирает вторую модель поведения. А вот США давно выбрали первую (вспомните выход из Афганистана, изменение механизмов научно-технического сотрудничества даже с ближайшими союзниками, стимулирование создания региональных коалиций вместо своего присутствия). Просто при Трампе выбор стал очевидным и публичным.

При этом оба претендента на мировое лидерство (или будущие полюса мира) активно формируют (или пытаются сформировать) свою зону влияния, не вступая пока что в прямую конфронтацию друг с другом. По крайней мере военную. Опять нелогичный тезис? Да.

С точки зрения вышеперечисленных трех вводных оценим тарифные войны Трампа.

Логика тарифных войн

Первое, что бросается в глаза при оценке тарифов – две категории стран, в отношении которых пошлины не такие большие. Это экономически слабые государства (периферия, которой в Вашингтоне отводят роль сырьевой базы) и страны Южной Америки. Последнее важно, поскольку США пытаются на новом витке возродить доктрину "Америка для американцев" или доктрину Монро. То есть усиление своих позиций "в обеих Америках" сопряжено с определенным политическим изоляционизмом по отношению к остальному миру.

В эту логику, кстати, укладывается предыдущее давление на Мексику и Канаду (которые не упоминаются в новом списке). Мексика – потенциальный региональный лидер, который может создать конкуренцию США по расширению влияния на Латинскую Америку. Канада – угроза политике изоляционизма и конкурент в погоне за технологиями. Трампу нужны "послушные" Америки.

Второе – достаточно высокие тарифы в отношении государств, которые считают партнерами США. Прежде всего это страны ЕС. Здесь логично, ведь для США крайне не выгодно превращение ЕС в еще один геополитический полюс. Сборочный цех, технологически завязан на США – ради Бога. Конкурент в политике и технологиях – категорически нет.

Европе отводится роль "полупериферии". Новые пошлины призваны стимулировать перенос ряда европейских производств (прежде всего технологических) в США, оставляя государствам ЕС расходы на поддержание региональной стабильности.

К этой группе государств можно отнести Японию, Южную Корею, Швейцарию, Малайзию, Индонезию, Индию. Подход аналогичный – попытка перетянуть технологические производства "в обмен" на исчезающий "зонтик безопасности".

Пошлины в отношении Тайваня можно назвать скорее стимулом к эвакуации технологических производств на территорию США (как это делает TPMC). Вашингтон, конечно, продолжает говорить о защите острова. Но учитывая то, что среди местного сообщества нет консенсуса в вопросах независимости и есть влиятельные партии, выступающие за воссоединение с КНР, единственный механизм "защиты от Китая" – оккупация. Это не подходит, следовательно, надо стимулировать процесс переноса технологий и производств на свою территорию.

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Третье – государства, которые остаются ключевыми партнерами США для обеспечения присутствия в ключевых регионах. Это Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. А также возможные партнеры Вашингтона.

Пошлины в отношении КНР идут "отдельной графой". С одной стороны, это начало торговой войны между странами. С другой – приглашение Си Цзиньпина к диалогу на условиях Трампа. Я не удивлюсь, если после американо-китайского саммита, значительную их часть могут пересмотреть.

Россия, "ось зла" и потенциальные партнеры – удивительная щедрость Трампа

Начать стоит с низких пошлин для Турции, Египта, ОАЭ и других государств. В случае оптимизации своего присутствия в ряде регионов, Вашингтону нужны "противовесы" – государства, способные сдерживать усиление других. Турция и Египет – это Ближний Восток. Точнее, Турция – это еще и Черноморский регион, Центральная Азия (противовес России и КНР). ОАЭ – страны Персидского залива. Ну и вопрос необходимости существования территории обмена технологиями, которой Эмираты де-факто уже есть.

Россия и Иран – несколько иная логика. Вашингтон не воспринимает Москву как потенциального претендента на мировое лидерство. Да и в Кремле это понимают. Зато Россия важна для США как партнер контроля за Арктикой, источник ресурсов и партнер по сдерживанию одновременно КНР и ЕС. Иран – примерно тот же функционал относительно КНР и Турции в Центральной Азии. Но только в случае заключения нового "ядерного соглашения". Кстати, в процесс переговоров как посредник активно хочет войти Москва.

Что это означает для нас

Тарифная война Трампа (точнее война за экономические ресурсы, к которым относятся и технологии, производство и логистика) в условиях работающей системы международных отношений закончилась бы не начавшись. Но когда мировая система де-факто уже разрушена, каждое из государств будет пытаться искать свои механизмы выхода из ситуации.

То есть часть партнеров будет настаивать на зеркальном ответе, а часть будет пытаться договориться, идя на некоторые уступки. Это, кстати, несет риски, в частности целостности ЕС.

Но в любом случае, даже посеяв хаос, Вашингтону удастся сформировать определенное подобие зоны своего доминирования. В нее войдут обе Америки и ряд европейских стран. Так же как это приведет и к укреплению зоны влияния КНР – Пекин использует ситуацию для демонстрации своей политики как адекватной и предсказуемой альтернативы фонтану идей от новой американской администрации.

Для Европейского Союза это вызов. ЕС вынужден будет решать сразу несколько задач, которые долгое время откладываются.

1. Своей позиции на мировой арене. То есть реализации подхода к автономизации европейской политики.

2. Но успех первого пункта без трансформации системы принятия решений на уровне Союза невозможен – группа государств, которая вырабатывает политику через консенсус, не может демонстрировать быструю реакцию на внешние вызовы. То есть ЕС сталкивается с необходимостью рассмотреть как минимум отложенную 8 – 9 лет назад идею "Европы разных скоростей".

3. Не допустить создания "внутренних коалиций", которые были бы проводниками интересов претендентов на глобальное лидерство. Или сводить к минимуму влияние подобных "союзов" на общеевропейскую политику. Речь идет как о проекте "Триморья" (как проекции американских интересов), так и об оси Румыния – Венгрия – Сербия, выстраиваемой Китаем. А также формирование Турцией своей зоны влияния в Черноморском регионе (как минимум до трансформации политики в отношении Турции).

4. Пересмотр программ сотрудничества с ключевыми партнерами вне США. Речь идет о странах Ближнего Востока, Турции, Египте, Японии, Южной Корее и Индии.

5. Выработка собственных (отвязанных от позиции США) политик реагирования на возникновение и усиление новых международных коалиций. Например, БРИКС.

Таким образом, Украина оказывается в точке, где сходятся сразу несколько зон нестабильности. А именно:

поиск Вашингтоном подходов к России по сдерживанию КНР;

формирование региональных европейских коалиций и зон сотрудничества: зона турецкого влияния, оси, выстраиваемых КНР, проект Триморья;

общий пересмотр подходов к внутренней и внешней политике странами ЕС;

формирование серой зоны между сферами влияния КНР и США.

При этом Украина пока рассматривается окружением Трампа как страна периферии, то есть источник ресурсов, который может выполнять определенную роль противовеса России. Непривлекательный, с точки зрения будущего, функционал. Но если посмотреть на написанное выше, то региональная система безопасности, система международного сотрудничества – фактически разрушены. США не являются архитектором новой.

Есть сразу несколько потенциальных центров силы и процессов формирования новых систем. Речь идет о региональных союзах, позиции Турции, "Старой Европы" и той же Польши как драйвера проекта "Триморье". То есть при наличии активной, рациональной и в меру циничной политики Украина имеет шанс выстроить систему собственного сотрудничества в регионе. Это дает шанс в будущем покинуть зону "периферии" мировой системы. К сожалению, но времени на это у нас не так много – максимум 5 – 6 лет.