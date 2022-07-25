В чем выгода россии от зерновых соглашений: мнение Пионтковского

россия перед подписанием соглашений об экспорте зерна из Украины вела себя неадекватно. Непонятные заявления, то россия соглашается, то нет – это все можно объяснить немалым раздражением у всей русской верхушки, ведь сорвалась их центральная задача.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что, между тем, россия получила немало преференций, ведь "под шумок" они сняли с себя целый ряд санкций, которые никак не касались зерна – например, экспорт титана.

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Еще раньше россияне посадили весь флонт Boeing и начали разбирать их на запчасти. И вот теперь, вместо демагогии о мировом голоде, они получили разрешение на покупку этих запчастей,

– говорит Пионтковский.

По словам Андрея Пионтковского, вполне понятно, каково было самое главное требование в Стамбуле – подвязать к этому пакету еще и прекращение огня. Они боятся украинского контрнаступления, к которому сейчас идет все, говорит публицист.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Сообщается, что украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.

Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".

Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области. Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.