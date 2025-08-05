В Черкассах 5 августа под мостом на проспекте Химиков мужчина угрожает взорвать две гранаты. Гражданин также пытался взять в заложники военных ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно об инциденте в Черкассах?

Под мостом на проспекте Химиков утром 5 августа, как стало известно из местных пабликов в телеграмме, неизвестный мужчина угрожал взорвать гранаты. Также, со слов очевидцев, мужчина имел с собой пистолет.



В Черкассах мужчина угрожал взорвать гранаты под мостом / Фото Суспильного

В пресс-службе полиции Черкасской области сообщили журналистам, что с мужчиной вели переговоры правоохранители.

На месте работает полиция. Продолжаются следственные действия и ведутся переговоры с правонарушителем. Просим не приближаться к месту инцидента и не препятствовать работе правоохранителей,

– заявили полицейские.

В Черкасском ТЦК рассказали изданию, что мужчину утром 5 августа остановили, чтобы проверить учетные данные.

"В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", – рассказали в центре комплектования.

Впоследствии журналисты рассказали, что мужчину, который под мостом угрожал взорвать гранаты, задержали.

К слову, ранее в Виннице произошла стычка между гражданами и военнослужащими ТЦК из-за задержания мужчины, который находился в розыске за уклонение от военной службы. К стадиону "Локомотив", где временно располагался временный пункт сбора, пытались прорваться внутрь.

В Винницком ТЦК и СП заявляли, что около 30 – 40 человек пытались незаконно проникнуть на территорию центрального стадиона "Локомотив" в Виннице, препятствуя мобилизационным мероприятиям. Физических контактов между гражданскими лицами и военнослужащими не было, что подтверждено видеоматериалами.

После этого полиция задержала 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, которых подозревают в причастности к взлому ворот возле временного объекта ТЦК. Этим гражданам инкриминировали захват государственных или общественных зданий или сооружений.

В конце концов задержанных мужчин судили. Пятерым гражданам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Судья отметил, что все подозреваемые имеют право обжаловать решение.