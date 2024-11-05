В Черкассах прогремели взрывы

Российские оккупанты ночью 5 ноября атакуют Украину "Шахедами". Под прицелом врага оказались Черкассы.

Известно, что там прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый телеграмм-канал "Почему тревога | Радар"

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Взрывы в регионах Украины

Ночью 5 ноября в Черкассах слышали звуки взрывов. Об этом в телеграмм-канале сообщили в 2 часа ночи.

Взрывы в районе Черкасс,

– говорилось в сообщении.

Добавим, что в Воздушных силах еще в 23:53 4 ноября писали о движении ударных БпЛА в Черкасской области мимо Золотоноши в направлении Черкасс.

Также громко было в Хмельницкой области. В одном из телеграмм-каналов сообщали в 2:14 о взрывах. Там указывалось, что работают системы противовоздушной обороны.

Заметим, что Воздушные Силы сообщили в 1:56 о движении БпЛА с Житомирщины курсом на Староконстантинов Хмельницкой области.

Кроме этих 2 областей, взрывы слышали и на Житомирщине. Соответствующее сообщение в телеграмм-канале также появилось около половины третьего ночи. Отмечалось, что там работает ПВО.

Добавим, что в ПС информировали в 1:56 о движении БпЛА из Киевской области в направлении Житомирщины.