16 мая, 06:54
В Черкассах прогремели взрывы
В ночь на 16 мая Россия запустила ударные дроны по Украине. В Черкассах утром слышали взрывы.
В отдельных районах Черкасской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников еще около 02:30. По состоянию на 07:00 опасность сохраняется для Черкасского и Золотоношского районов, передает 24 Канал.
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Взрывы в Черкассах
В 05:12 Воздушные силы сообщали, что БПЛА находятся на западе и на юге Черкасской области. Они двигаются на запад и северо-запад.
В 06:53 стало известно о работе ПВО возле Черкасс.
Утром громко было и в столице КМВА предупреждала о работе сил ПВО в небе над Киевом.
Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу.