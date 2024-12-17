В Черкассах раздаются взрывы во время атаки "Шахедами"
Враг запустил "Шахеды" около семи вечера. 24 Канал расскажет, что известно об ударе по Черкассам.
На момент написания новости тревога охватила преимущественно северные, восточные и некоторые центральные регионы. В Киеве тоже была тревога, но уже дали отбой. В то же время на Киевщине работала ПВО, также было громко на Харьковщине.
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Что известно об ударе по Черкассам
О том, что в Черкассах взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:21. Они заметили, что было громко и на окраинах города.
Минуту спустя появилось новое сообщение, поскольку взрывы прозвучали повторно.
В 22:16 Воздушные силы проинформировали, что в районе Черкасс находятся вражеские БПЛА. Некоторые мониторинговые каналы написали, что "Шахедов" много, они залетали с Полтавщины.
Где сейчас тревога: данные интерактивной карты
Тревогу в Черкасской области объявили в 20:53. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец пока никак не комментировал возможные последствия по областному центру и области.