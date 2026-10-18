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18 октября, 08:23
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Обновлено - 08:36, 18 октября

В Черкасской области обломки дрона повредили ЛЭП

Татьяна Бабич

Вражеские войска обстреливают города Украины. В Черкасской области в результате падения обломков российского БПЛА повреждены линии электропередачи.

Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец.

Что известно об атаке? 

В целом, руководитель местной ОВ отметил, что во время воздушных тревог 17 – 18 октября в области фиксировали враждебные цели. 

Так, по российским дронам работали силы ПВО – удалось обезвредить 5 БпЛА. 

При этом в Уманском районе обломки повредили ЛЭП. "Ремонтники с этим оперативно справились", – добавил Табурец. 

Какие еще города были под ударом врага? 

Следует отметить, что взрывы с утра 18 октября слышали в Ровно. Туда летели реактивные дроны. Также россияне ударили по Запорожью – в городе повреждены многоэтажки. К сожалению, погибла молодая женщина, известно и о раненых. 

В Воздушных силах сообщили, что страна-агрессорка запустила на украинские города 180 дронов. По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 152 вражеских беспилотника, среди которых 16 реактивных. 

Попадание ударных средств зафиксировали на 20 локациях, еще на четырех участках обнаружили обломки сбитых БпЛА.

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