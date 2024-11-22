Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Утром 22 ноября в Черкасской области прогремели взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ранее в Воздушных силах предупреждали об опасности.

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Что известно о взрывах в Черкасской области

В 09:10 председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности для Черкасской области и района.

Уже в 09:16 появилась информация от Воздушных сил, что в направлении Черкасс движется вражеский ударный БпЛА. Через две минуты появилась информация о взрывах в области.

В Черкасской области слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах взрывов и последствиях.

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Напомним, что российские войска утром 22 ноября также нанесли удар "Шахедами" по Сумах. Председатель местной ОВА сообщил, что дроны, которые атаковали город, были снаряжены шрапнелью.