Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Какова причина взрывов в Черкасской области?

Воздушную тревогу в Золотоношском районе объявили ориентировочно в 10:10. Впоследствии угроза распространилась на Черкасский, Звенигородский и Уманский районы, поэтому опасность за короткий промежуток времени охватила весь регион.

Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили о фиксации беспилотников на западе Полтавской области, которые двигались в направлении вышеупомянутого региона. Впоследствии воздушные цели зафиксировали на севере воздушного пространства области.

Позже обнародовали информацию о движении беспилотников в направлении Черкасс с северо-восточного направления. Вскоре после этого в сети появились первые сообщения о том, что в пределах Черкасской области было громко.

В Жашкове Черкасской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 10:44 руководитель областной военной администрации Игорь Табурец сообщал о работе противовоздушной обороны в Золотоношском районе Черкасской области из-за повышенной угрозы удара беспилотников.

По состоянию на момент публикации местные власти не указывали дополнительных подробностей российского обстрела. Информации о пострадавших не поступало, данных о потенциальных последствиях также не обнародовали.

Какие области атаковали раньше?

Незадолго до этого россияне атаковали Киевскую область. Об угрозе предупреждали Бориспольский, Обуховский, Броварской, Белоцерковский районы. Местные власти сообщали о работе противовоздушной обороны.

Ночью российские войска атаковали Николаев ударными БПЛА, вызвав пожары на энергетических объектах и в жилом секторе. Пострадали три человека, в частности, осколочных ранений получил 35-летний мужчина.

Также россияне нанесли массированный беспилотный удар по Харькову. В результате атаки есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения. В Салтовском районе травмирован 36-летний мужчина.