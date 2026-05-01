Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Яка причина вибухів на Черкащині?

Повітряну тривогу у Золотоніському районі оголосили орієнтовно о 10:10. Згодом загроза поширилася на Черкаський, Звенигородський і Уманський райони, тож небезпека за короткий проміжок часу охопила увесь регіон.

Спершу Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію безпілотників на заході Полтавської області, які рухалися у напрямку вищезгаданого регіону. Згодом повітряні цілі зафіксували на півночі повітряного простору області.

Пізніше оприлюднили інформацію про рух безпілотників у напрямку Черкас з північно-східного напрямку. Незадовго після цього у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що у межах Черкаської області було гучно.

У Жашкові на Черкащині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

Зауважимо, що о 10:44 керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв про роботу протиповітряної оборони у Золотоніському районі Черкаської області через підвищену загрозу удару безпілотників.

Станом на момент публікації місцева влада не вказувала додаткових подробиць російського обстрілу. Інформації про постраждалих не надходило, даних стосовно потенційних наслідків також не оприлюднювали.

Які області атакували раніше?

Незадовго до цього росіяни атакували Київську область. Про загрозу попереджали Бориспільський, Обухівський, Броварський, Білоцерківський райони. Місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.