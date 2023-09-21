В Черкасской области работает ПВО: тревога продолжается, есть ракетная угроза
В Черкасской области активно работают силы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА в телеграмме.
Ночью 21 сентября Россия снова атаковала Украину с воздуха, применив крылатые ракеты авиационного базирования. В частности, Воздушные силы сообщали о пусках с самолетов Ту-95мс.
Важно знать Масштабная воздушная тревога: происходит очередная ракетная атака на Украину
Ракетная атака на Черкасскую область: работает ПВО
В 4 утра Воздушные силы сообщили, что есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. О взлете носителей крылатых ракет с аэродрома "Оленья" стало известно несколькими часами ранее.
К 5 часам ВС написали, что несколько групп ракет зашли в украинское воздушное пространство. Первая из них двигалась как раз в Черкасскую область.
В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Верим в ВСУ!
– написал в 05:27 в телеграме глава ОВА Игорь Табурец.
Воздушная тревога продолжается по состоянию на данный момент, опасность не миновала. До отбоя следует оставаться в укрытиях или других безопасных местах.