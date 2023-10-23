В Черкасской области раздались взрывы, работала ПВО
Источник:Черкасская ОВА
Во время ночной воздушной тревоги в Черкасской области раздались звуки взрывов. В ОВА отметили, что по враждебным целям работают силы ПВО.
Во время масштабной воздушной тревоги, охватившей половину украинских регионов, звуки взрывов раздались в Черкасской области.
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Как сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец, это – работа ПВО в области.
До этого в Воздушных силах и областной военной администрации местных жителей предупредили об угрозе ударных БпЛа в регионе.
Воздушная тревога с вечера распространялась по Украине. Пока в южных и центральных регионах была угроза применения врагом беспилотников, на Востоке оккупанты могли применить баллистическое вооружение.
По состоянию на 00:05 24 октября выглядела карта воздушных тревог / Скриншот
Россия в поисках "новой и эффективной тактики" атак
- По словам спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Натальи Гуменюк, сейчас враг выискивает максимально эффективную тактику насыщенности и смешанности атак, а также запутывание систем ПВО.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Россия в дальнейшем может прибегнуть к новым тактическим приемам в войне. В частности, это может произойти уже в зимний период. Враг может использовать военную хитрость. По его словам, она может заключаться в использовании новых тактических приемов.
- Кроме того, во время своих атак, кроме привычных уже "Шахедов", оккупанты начали применять беспилотник, который в народе уже окрестили "газонокосилкой". Для его создания россияне берут все, что попадается под руки.