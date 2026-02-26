В Чернигове прогремел взрыв: в направлении города летела ракета

В Чернигове днем 26 февраля прогремел взрыв. В городе объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом пишет Суспильне.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Тревогу в Черниговском районе объявили в 15:18. Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеского баллистического вооружения.

Через 4 минуты военные предупредили о движении российской ракеты через Черниговскую область.

Чернигов – укрытие!

– написали Воздушные силы.

В 15:23 в Чернигове прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

Взрыв также подтвердил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

"В городе прогремел взрыв. Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к городу. Информация уточняется", – отметил Брижинский.

В 15:37 начальник Черниговской МВА уточнил, что взрыв прогремел на северных окраинах за пределами города Чернигов.

