В Чернигове прогремел взрыв: в направлении города летела ракета
- В Чернигове 26 февраля объявили тревогу из-за угрозы баллистической атаки, и в 15:23 раздался взрыв.
- Взрыв произошел на северных окраинах города, подтверждено начальником Черниговской МВА Дмитрием Брижинским.
В Чернигове днем 26 февраля прогремел взрыв. В городе объявили тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом пишет Суспильне.
Что известно о взрыве в Чернигове?
Тревогу в Черниговском районе объявили в 15:18. Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеского баллистического вооружения.
Через 4 минуты военные предупредили о движении российской ракеты через Черниговскую область.
Чернигов – укрытие!
– написали Воздушные силы.
В 15:23 в Чернигове прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
Взрыв также подтвердил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
"В городе прогремел взрыв. Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к городу. Информация уточняется", – отметил Брижинский.
В 15:37 начальник Черниговской МВА уточнил, что взрыв прогремел на северных окраинах за пределами города Чернигов.
Где были взрывы в Украине в последнее время?
Ночью 26 февраля Киев атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. В столице раздавались взрывы и работала ПВО.
Тогда же Россия атаковала баллистикой и БПЛА город Харьков. В результате удара в Шевченковском районе пострадала жилая многоэтажка, повреждены электросети и газопровод.
Также массированной атаке подверглась Винницкая область. От удара врага повреждено около 20 жилых домов, пострадала женщина.