Утром 13 января в Чернигове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Это работа ПВО.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Предварительно командование Воздушных сил предупредило пропуски ракет в направлении города.

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Также Брижинский впоследствии сообщил об вероятном падении обломков в результате работы ПВО.

"В результате работы ПВО возможно падение обломков. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

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