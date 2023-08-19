В Чернигове ракета попала во дворец культуры на центральной площади, – МВД
В субботу 19 августа в праздник Спаса россияне обстреляли центр Чернигова. Люди находятся в больницах, семеро погибших.
Сигнал воздушной тревоги в Чернигове раздался за две минуты до прилета ракеты, несколько десятков смогли спуститься в укрытие. Это спасло жизнь многим нашим гражданам.
Сигнал воздушной тревоги в Чернигове раздался за две минуты до прилета ракеты, несколько десятков человек смогли спуститься в укрытие. Это спасло жизнь многим нашим гражданам. Об этом сообщил Игорь Клименко, министр МВД, во время телемарафона.
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О чем рассказал министр
Ракета попала непосредственно во дворец культуры. В это время люди были на центральной площади города или шли после освящения фруктов из ближайшей церкви.
По словам министра, Россия всегда цинично говорит о "поражении военных объектов". Но слова захватчиков легко опровергнуть: на площади были гражданские черниговцы и люди, приехавшие праздновать Яблочный Спас в этом старинном городе. Также многие были в кафе и магазинах вблизи драмтеатра.
Крыши пятиэтажных домов старой части города уничтожены. Полиция выставила посты во избежание мародерства, правоохранители обходят квартиры, чтобы выявить масштаб повреждений и зафиксировать преступление России. Игорь Клименко пообещал приобщить эти материалы к документам, которые будут переданы в Международный уголовный суд.Важно! Игорь Клименко призвал ограничить все публичные мероприятия, акции, ярмарки, выставки и т.д., чтобы минимизировать количество жертв от возможных обстрелов со стороны России.
Каково состояние пострадавших
Шестой жертвой обстрела Чернигова стала девочка – полицейские наложили ей турникет, но не смогли спасти из-за большой потери крови.
В больницах есть люди, нуждающиеся в срочном хирургическом вмешательстве. На 13:35 говорилось о 36 раненых в больницах.
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Что известно о ракетной атаке по Чернигову
- Взрыв раздался в 11:30. По центру города ударили, вероятно, баллистикой.
- 19 августа – это суббота, еще и Яблочный Спас. Кроме того, что в центре города было много людей, в этот день в Чернигове проходила выставка дронов .
- Сначала сообщалось о шести погибших. В 14:17 Игорь Клименко сообщил, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы, это неопознанная женщина. Таким образом, количество погибших возросло до 7. За медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.