В Чернигове слышны взрывы: что известно
- 14 июля в Чернигове прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги в области из-за угрозы вражеских дронов.
- Начальник Черниговской городской военной администрации сообщил о падении двух "Шахедов" в окрестностях города, информация о разрушениях и травмированных уточняется.
- В 21:01 прогремел третий взрыв в городе.
В Чернигове вечером 14 июля прогремели взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Чернигове?
Тревогу в Черниговской области объявили еще в 16:37. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА.
В 20:38 военные написали, что вражеские дроны летят на Чернигов. Первый взрыв в городе прогремел в 20:35, о чем написали местные корреспонденты из Общественного.
Следующий взрыв прогремел в 20:39.
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский позже написал, что в окрестностях города было зафиксировано падение двух "Шахедов".
Информация о разрушениях и травмированных уточняется. Находитесь в укрытиях,
– отметил Брижинский.
В 21:01 местные журналисты написали о третьем взрыве в Чернигове. До этого Воздушные силы сообщали о движении вражеского дрона в направлении города.
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