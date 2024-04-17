В Чернигове после ракетной атаки есть насущная потребность в крови
В Чернигове после ракетных ударов возникла насущная потребность крови. Пострадавшие в результате атаки нуждаются в помощи неравнодушных.
Об этом сообщил Черниговский областной центр крови. Отмечают, что особенно нужна кровь с отрицательным резусом.
Смотрите также Россия трижды ударила по Чернигову: есть жертвы и много раненых
"Срочно! Очень большая потребность в крови, особенно отрицательный резус", – говорится в сообщении.
Удар по Чернигову
По состоянию на сейчас данные о последствиях атаки врага все еще уточняют. Россияне атаковали Чернигов сегодня утром, около 9:00, нанеся три ракетных удара почти по центру города.
В ОВА почти сразу сообщили, что в результате атаки есть погибшие и много раненых.
По состоянию на сейчас известно, что погибли 4 человека. Об этом сообщил городской голова Чернигова Александр Ломако.
Также пока известно о по меньшей мере 5 травмированных. Повреждены здания, много автомобилей, социальная и городская инфраструктура.