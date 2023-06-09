Взорвались на мине: на Черниговщине погиб полицейский, еще один получил ранения

В Черниговской области недалеко от поселка городского типа Репки на мине взорвался автомобиль, в котором ехали двое полицейских. Один из них погиб на месте, другой получил ранения.

Трагедия в Черниговской области произошла утром 9 июня. Сержант полиции Алексей Жовтик ехал вместе со своей коллегой пограничной территории, и автомобиль наехал на мину.

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Что известно о гибели полицейского

Алексей Жовтик работал в отделении полиции №2 в поселке городского типа Репки, что на Черниговщине. Вместе с коллегой пограничьем они ехали в нерабочее время на собственном автомобиле. Автомобиль наехал на мину и взорвался, 39-летний Алексей Жовтик погиб от полученных травм на месте.

Его коллега получил ранение, и его доставили в больницу.

Впоследствии информацию о смерти полицейского подтвердила представитель полиции области Наталья Слабеняк.

У погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей. Весь коллектив полиции Черниговщины выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея. Это очень болезненная потеря для всех нас,

– написали в полиции Черниговщины.

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