Взорвались на мине: на Черниговщине погиб полицейский, еще один получил ранения
Источник:Полиция Черниговской области
В Черниговской области недалеко от поселка городского типа Репки на мине взорвался автомобиль, в котором ехали двое полицейских. Один из них погиб на месте, другой получил ранения.
Трагедия в Черниговской области произошла утром 9 июня. Сержант полиции Алексей Жовтик ехал вместе со своей коллегой пограничной территории, и автомобиль наехал на мину.
Читайте также Нелегальная продажа сигарет: ВСК и Нацполиция договорились, как с этим бороться
Что известно о гибели полицейского
Алексей Жовтик работал в отделении полиции №2 в поселке городского типа Репки, что на Черниговщине. Вместе с коллегой пограничьем они ехали в нерабочее время на собственном автомобиле. Автомобиль наехал на мину и взорвался, 39-летний Алексей Жовтик погиб от полученных травм на месте.
Его коллега получил ранение, и его доставили в больницу.
Впоследствии информацию о смерти полицейского подтвердила представитель полиции области Наталья Слабеняк.
У погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей. Весь коллектив полиции Черниговщины выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея. Это очень болезненная потеря для всех нас,
– написали в полиции Черниговщины.
Как украинская полиция работает во время войны: последние новости
- В Херсонской области во время эвакуации пострадавших от наводнения оккупанты обстреляли город. Двое полицейских получили осколочные ранения. Случилось это днем 6 июня.
- В начале июня киевские полицейские обезвредили 50-килограммовую боевую часть "Шахеда" прямо в горящем доме. Произошло событие в Голосеевском районе столицы.
- В сети появилось видео, на котором видно, как украинские полицейские оказывают помощь раненым после ночной атаки России в Киев 1 июня. Одному из мужчин перебинтовали ногу, потом всех пострадавших госпитализировали.