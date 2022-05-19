В Черниговской области трактор наехал на боеприпас: пострадал водитель

В Черниговской области 19 мая трактор подорвался на боеприпасе. Водитель получил травмы.

Инцидент произошел около 12 часов в лесу. Трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв.

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Что с водителем

Мужчина получил травму ноги. Его отвезли в Черниговскую областную больницу. Чтобы проверить местность на наличие других взрывчаток, приехала группа пиротехников ГСЧС. При обследовании прилегающей территории боеприпасов не нашли. ️

Что нужно делать, если нашли боеприпас

Спасатели еще раз подчеркивают, если заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему. В таких случаях нужно сразу звонить на 101.

Также в ГСЧС напоминают, что сейчас опасно:

съезжать на обочину дорог;

ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома.

От этих действий лучше пока воздержаться. Кроме того, спасатели просят родителей поговорить по этому поводу со своими детьми.

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