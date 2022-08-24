В Черниговской области украинские защитники уничтожили вражеский "Орлан-10"

Украинские военные 24 августа уничтожили беспилотник российских оккупантов на Черниговщине. Наши защитники ликвидировали беспилотник типа "Орлан".

Для подтверждения ищут остатки вражеского устройства

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский беспилотник, предположительно "Орлан-10".

Кстати Силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету

Сообщается, что для подтверждения ищут остатки вражеского устройства. Впоследствии Тимошенко добавил, что вражеский беспилотник залетел в Винницкую область.

Когда сбили российский беспилотник

В оперативном командовании "Север" информировали о сбитии вражеского беспилотника над Черниговщиной до объявления о воздушной тревоге.

В обед 24 августа вражеский беспилотник залетел в Черниговскую область. Около 15:30 его сбили наши силы ПВО в Черниговском районе.

Впоследствии, в 15:47, в области объявили о воздушной тревоге. В ОК "Север" обещают сообщить детали позже о сбитии беспилотника.

Украинские военные уничтожили вражеский Ка-52

В начале суток 24 августа Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52. Наши военные сбили вражеский вертолет около 1 ночи.

Также сообщалось, что подразделения зенитных ракетных войск 23 августа сбили 5 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52. В сутки Воздушные силы нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.

22 августа Воздушные силы сбили три вражеских беспилотника. Также ударная авиация била по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

За 6 месяцев войны украинские воины уничтожили 819 российских беспилотников, 234 самолета и 199 вертолетов.

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