Россияне вывели 16 кораблей в Черное море: сколько ракет нацелено на Украину
Источник:ВМС ВСУ
В Черном море по состоянию на утро 14 сентября россияне держат 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 48 ракет.
Об этом по состоянию на 14 сентября сообщили Военно-морские силы ВСУ. Зато в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Смотрите также Сбитие Су-30 над Черным морем: Плетенчук прокомментировал, как это повлияет на ситуацию
"В Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют", - говорится в сообщении.
В Средиземном море находится 5 российских кораблей, из которых четыре являются носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.
Россия вывели в море ракетоносители / Инфографика ВМС ВСУ
Военные добавили, что за сутки проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
Впервые за долгое время
В последние месяцы Россия выводила до 4 – 5 кораблей в Черное море. Еще вчера 13 сентября в Черном море было 4 корабля, которые являются носителям ракет.
Последний раз более 10 кораблей, предварительно, выводили в начале февраля 2024 года.