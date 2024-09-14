Россияне вывели 16 кораблей в Черное море: сколько ракет нацелено на Украину

В Черном море по состоянию на утро 14 сентября россияне держат 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 48 ракет.

Об этом по состоянию на 14 сентября сообщили Военно-морские силы ВСУ. Зато в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

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"В Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют", - говорится в сообщении.

В Средиземном море находится 5 российских кораблей, из которых четыре являются носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.



Россия вывели в море ракетоносители / Инфографика ВМС ВСУ

Военные добавили, что за сутки проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Впервые за долгое время

В последние месяцы Россия выводила до 4 – 5 кораблей в Черное море. Еще вчера 13 сентября в Черном море было 4 корабля, которые являются носителям ракет.

Последний раз более 10 кораблей, предварительно, выводили в начале февраля 2024 года.