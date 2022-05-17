В Черном море корабли врага пытаются изолировать районы боев и блокируют гражданские суда

В Черном море российские корабли продолжают проводить изоляцию районов боевых действий, тем самым блокируя гражданское судоходство.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 17 мая по состоянию на 18:00.

Внимание Пока у россиян нет ПВО в Черном море, они не могут подходить к Николаеву и Одессе, – МВД

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в целом на Юге