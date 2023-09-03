В Черном море уничтожили вражеский катер "Тунец" при попытке высадки оккупантов

Враг продолжает нести потери в Украине. Наши защитники в Черном море уничтожили очередной российский катер.

Захватчики пытались высадиться. Об этом 3 сентября сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Украинские бойцы уничтожили вражеский катер

В северо-западной части Черного моря силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Оккупанты пытались высадиться, но что-то не сложилось.

Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов. Вместе к победе!

– подчеркнули защитники.

Смотрите видео уничтожения вражеского катера

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Общие потери россиян в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения армия России терпит катастрофические потери. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 3 сентября она лишилась уже 264 660 своих бойцов. Следует заметить, что эти данные неокончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

Кроме личного состава, российские террористы теряют уйму техники. В частности, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уже испепелили:

танков – 4 476 (+5 в сутки 2 сентября);

боевых бронированных машин – 8649 (+12);

артиллерийских систем – 5582 (+22);

РСЗО – 739 (+3);

средств ПВО – 502 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11);

крылатых ракет – 1447 (+0);

кораблей и катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59);

специальной техники – 841 (+6).