В Черном море уничтожили вражеский катер "Тунец" при попытке высадки оккупантов

3 сентября 2023, 17:03
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Враг продолжает нести потери в Украине. Наши защитники в Черном море уничтожили очередной российский катер.

Захватчики пытались высадиться. Об этом 3 сентября сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Украинские бойцы уничтожили вражеский катер

В северо-западной части Черного моря силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Оккупанты пытались высадиться, но что-то не сложилось.

Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов. Вместе к победе!
– подчеркнули защитники.

Смотрите видео уничтожения вражеского катера

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Общие потери россиян в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения армия России терпит катастрофические потери. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 3 сентября она лишилась уже 264 660 своих бойцов. Следует заметить, что эти данные неокончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

Кроме личного состава, российские террористы теряют уйму техники. В частности, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уже испепелили:

  • танков – 4 476 (+5 в сутки 2 сентября);
  • боевых бронированных машин – 8649 (+12);
  • артиллерийских систем – 5582 (+22);
  • РСЗО – 739 (+3);
  • средств ПВО – 502 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11);
  • крылатых ракет – 1447 (+0);
  • кораблей и катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59);
  • специальной техники – 841 (+6).
Обратите внимание! Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук недавно посоветовал оккупантам повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь свой черноморский флот. Ведь это решит многие проблемы, в том числе сохранит жизнь личному составу россиян.
Автор: Ольга Котів