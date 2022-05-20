В Черном море в готовности к применению находится 2 корабля с 16 ракетами "Калибр"

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что в Черном море россияне разместили два корабля с крылатыми ракетами.

В общем, вражеские корабли в акватории Черного и Азовского морей изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и поддерживают свои войска на приморском направлении. Об этом Александр Мотузняк рассказал во время брифинга 20 мая, сообщает 24 канал.

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Кроме этого, согласно данным разведки, в Черном море кафиры подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".

Отмечу, что по данным нашей разведки, по состоянию на сегодняшний день, в готовности к применению в акватории Черного моря находятся два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",

– сообщил спикер Минобороны.

Также он добавил, что группировка Черноморского флота России продолжает изолировать и гражданское судоходство и порты Украины.

Заметим, что россияне хотят закрепиться на острове Змеиный, чтобы еще одну локацию, откуда можно будет атаковать Украину с моря. Но против этого не только ВСУ, но и погода – на море сейчас сильно штормит.

Сейчас за стратегический остров Змеиный идет упорная борьба. Хотя благодаря украинским защитникам и их "Байрактарам" кафиры теряют на острове личный состав и суда, все же захватчики не оставляют надежды закрепиться.

Сейчас кафиры проводят у острова подъемно-спасательные работы, чтобы поднять со дна остатки подбитого украинцами катера.

Ситуация на фронте:

В Харьковской области украинские защитники успешно идут в контрнаступление, но оккупанты пытаются удержаться на занятых рубежах. Кроме того, иногда они проводят контратаки, чтобы отбросить ВСУ назад.

В Донецкой области российские захватчики проводят штурм и наступление, чтобы улучшить тактическое положение. Чтобы разрушить украинские фортификационные сооружения вдоль всей линии столкновения, кафиры обстреливают их из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации.

В целом на Донбассе самая тяжелая ситуация. Возле Северодонецка кафиры пытаются проводить штурмовые действия. Также продолжаются бои в районе населённого пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении россияне производили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, а также возле Владимировки и Васильевки.

На Авдеевском направлении враги наступали возле села Веселое.

ВСУ мужественно держат оборону и отбивают атаки врагов, нанося оккупантам непоправимые потери. Всего за прошедшие сутки, 19 мая, украинские военные отбили 14 атак России на Донбассе.

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