Должен извиняться перед всеми – военный, которого ударили в Черновцах, рассказал об инциденте

В Черновцах гражданский ударил военного из-за спора на парковке. Более того, он бросил пренебрежительное оскорбление в сторону всех защитников.

Инцидент произошел 6 апреля у дома военного Романа Ставчанского. Об этом военный рассказал 24 Каналу.

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Конфликт возник из-за парковки

Ставчанский приехал под дом и собирался парковать машину. Поскольку была плохая погода, авто забуксовало. В этот момент сзади подъехал внедорожник. Роман попросил мужчину немного подождать, пока припаркует авто.

Ставчанский всего неделю назад приехал с фронта. Он уволился в запас, а раньше находился в Харьковской области в составе 92-й бригады ТрО.

Однако реакция была резкой. Мужчина сказал, что якобы это его место. Роман удивился, ведь он год был на фронте, а места раскупили. Дальше владелец джипа начал бросаться оскорблениями.

За**али эти военные,

– воскликнул мужчина.

После этого мужчина ударил военного в лицо. У него пошла кровь, а обидчик просто развернулся и уехал.

Обидчику грозит только штраф

Роман написал заявление в полицию, однако дело квалифицировали как мелкое хулиганство. За это "светит" только штраф.

Это выходит, что человек может просто пойти ударить человека за 750 гривен и дальше ходить,

– возмущается военный.

Он прошел медицинскую экспертизу. Перелома нет, поэтому, по всей вероятности, дело останется по статье хулиганство.

Мужчина должен извиниться перед защитниками

Владельца внедорожника нашли. В полиции рассказывали, что это 38-летний черновчанин. По словам Романа, раньше он не был знаком с этим мужчиной.

Мужчина пытался поговорить с военным. Однако Роман отмечает, что после такой фразы он должен извиняться не перед ним, а перед всеми защитниками.

После фразы, которую он сказал, он должен извиняться перед ребятами, которые защищают нас на Востоке,

– подчеркнул Роман.

Военный добавил, что ждет от черновчанина публичного извинения. Если он действительно сожалеет о своих словах, может помочь бойцам, что сейчас на передовой.