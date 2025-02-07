Трагедия во время ВВК в Черновцах: медики застали мужчину уже в состоянии клинической смерти

На территорий Черновицкого областного ТЦК и СП во время прохождения врачебной комиссии умер мужчина. Когда медики прибыли на место, тот уже был мертв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца. Погибший находился в розыске за уклонение от мобилизации.

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Что известно о гибели мужчины на ВВК

Так, Дмитрий Лубинец отметил, что информацию о смерти 32-летнего мужчины в ТЦК обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Установлено, что инцидент произошел утром 7 февраля 2025 года.

Для выяснения обстоятельств инцидента представитель омбудсмена направила письма в ТЦК, зонального отдела ВСП и полиции.

В то же время, предварительно известно, что правоохранительные органы обнаружили местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание,

– указал Лубинец.

Отмечается, что бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти. Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти.

Следственные органы начали досудебное расследование, квалифицируя событие как "естественную смерть".