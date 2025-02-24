В Дарницком районе Киева взрывы: работала ПВО
Вечером 24 февраля Россия снова атаковала Киев "Шахедами". В столице уже прогремели взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
Смотрите также В Киеве и ряде областей – воздушная тревога, дроны уже возле столицы: Россия запустила "Шахеды"
Что известно о взрывах в Киеве вечером 24 февраля 2025 года
Взрывы в Киеве подтвердил Виталий Кличко. Он также указал район, где их слышали.
В Дарницком районе столицы работают силы ПВО. Вражеские БПЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях!
– говорится в сообщении мэра.
На момент публикации новости тревога охватила все восточные области, часть центральных и южных.
Тревогу в Киеве объявили в 22:18. В области сирены завыли почти на час раньше.
Мониторинговые каналы писали о том, что "Шахеды" заходили на столицу с левого берега, а потом перелетали на правый, в Голосеевский район.
Где сейчас тревога
Карта интерактивная, поэтому данные на ней обновляются в реальном времени. Не пренебрегайте безопасностью и будьте в укрытии!