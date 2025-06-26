Есть кое-что важнее декларации: военный указал на 4 важных момента саммита НАТО

В декларации НАТО сначала упоминалось о "необратимом пути Украины к членству", однако позже эта формулировка была изъята. Однако сейчас важнее конкретные действия Альянса – увеличение оборонных расходов, признание России главной угрозой и усиление поддержки Украины.

Именно эти шаги имеют реальное значение для безопасности Украины сейчас и в будущем. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что президент США Дональд Трамп сделал крайне важное заявление на саммите НАТО.

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Что важного для Украины сказали во время саммита НАТО

В декларации НАТО сначала было указано, что Украина имеет "необратимый путь к членству в Альянсе", но впоследствии эту формулировку убрали. Подобные формулировки уже звучали не раз – еще с 2008 года мы периодически слышали заявления о том, что Украина станет членом НАТО. Однако, по-прежнему, вопрос остается сугубо политическим.

Александр Мусиенко считает, что стоит сосредоточиться не на формулировках, а на других, более практических вещах.

Сам саммит был коротким и основное внимание было сосредоточено на одном вопросе. Однако даже в этом контексте можно видеть положительные сдвиги – в частности, рост оборонных расходов странами НАТО до 5% ВВП.

Упомянуто и о поддержке Украины, хотя и без конкретики – говорится пока о процентах, суммы, вероятно, будут позже. Однако факт в том, что расходы на оборону не уменьшаются, а, вероятно, даже будут расти.

Также Россия официально признана главной угрозой для НАТО. Это важно, потому что теперь стратегические, концептуальные и доктринальные документы как стран-членов, так и самого Альянса, в частности с военными комитетами, будут формироваться с учетом потребности сдерживания России. И частью этой стратегии является поддержка Украины.

Это тоже важно понимать. Это конкретные шаги. Сдерживать Россию как? В частности, через поддержку Украины,

– объяснил военнослужащий.

Еще один важный аспект – заявление президента США Дональда Трампа. Он признал, что Путин может иметь агрессивные планы не только в отношении Украины, но и в отношении других стран. Трамп также заявил, что поддерживает статью 5 Устава НАТО (о коллективной обороне) и будет с европейскими союзниками "до конца". Это снимает часть опасений относительно возможного ослабления единства Альянса.

Поэтому сейчас для Украины важнее не декларативные формулировки, а конкретные действия: увеличение поддержки, усиление оборонной стратегии Альянса, признание угроз и реальные инструменты сдерживания России. Именно эти шаги будут иметь практическое значение на месяцы и годы вперед – гораздо больше, чем очередная строчка о "перспективе членства", сроки которого все равно остаются неопределенными.