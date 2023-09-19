Россия бросила в дельту Днепра свежие силы, – британская разведка

Кремль перебросил в дельту Днепра вновь 40 армейский корпус. Именно эти оккупанты начали отвечать за территорию вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области.

Британская разведка объясняет, что и Украина, и Кремль считают этот участок стратегически важным. Хотя обе стороны там сосредоточили по сравнению с другими фронтами не слишком много сил.

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Что происходит в дельте Днепра

Британские разведчики рассказали, что в течение первой половины сентября 2023 года продолжаются бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, которые сейчас являются линией фронта.

Минобороны Великобритании известно, что обе стороны совершили рейды с командами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек.

Количество привлеченных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами; однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также позволяет отвести подразделения противника от напряженных боев в Запорожской и Донецкой областях,

– заявили разведчики.

Также добавили, что, по их данным, существует реальная вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались. Это произошло после того, как этот сектор перешел под ответственность недавно созданного 40-го армейского корпуса.

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